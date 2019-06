Champions League, invasione di campo: è la modella Kinsey Wolanski - FT

La finale di Champions League è stata interrotta per qualche minuto, nel primo tempo. Il motivo? L'invasione di campo messa in atto da una ragazza bionda al 18esimo minuto di Tottenham - Liverpool. Al Wanda Metropolitano, infatti, una donna ha fatto irruzione all'improvviso, percorrendo di corsa tutto il rettangolo di gioco. L'intervento della sicurezza è tempestivo, e provvede ad allontanare la ragazza dal campo. Che ha attuato il suo blitz indossando un body nero con sopra il logo di Vitaly Uncensored, sito web per adulti che, come spiega il Mirror, afferma di organizzare "scherzi selvaggi" a sfondo sessuale "senza regole". Secondo i media, la donna sarebbe Kinsey Wolanski, modella nonché compagna di Vitaly Zdorovetskiy, l'uomo che fece invasione di campo nella finale dei Mondiali del 2014 e fondatore di Vitaly Uncensored. Tantissimi i commenti ai video sul canale youtube del sito, depositati dagli utenti dopo l'invasione di campo, così come le condivisioni. L'operazione pubblicitaria, dunque, può dirsi riuscita. Nonostante la decisione della Uefa di oscurare tutte le immagini del blitz durante la diretta.

