Champions League, la Juventus piange e il Milan non ride: i risultati

Una sconfitta e un pareggio per le italiane nella serata di esordio in Champions League. La Juventus perde 2-1 al Parco dei Principi contro il PSG, ma non deraglia nel momento in cui si trova sul doppio svantaggio. I parigini infatti hanno subito trovato il vantaggio e poi il raddoppio con fenomeno Mbappé, ma nella ripresa McKennie (subentrato a Miretti) riesce a ridurre lo svantaggio. Nonostante qualche occasione nel finale per i francesi, i bianconeri riescono a tenere viva la partita fino alla fine, non riuscendo però a pungere. Nell'altra partita del girone il Benfica batte 2-0 il Maccabi Haifa. Nella sfida di Salisburgo il Milan non va oltre l'1-1: vantaggio dei padroni di casa con Okafor, pareggio di Saelemaekers in chiusura di primo tempo. I rossoneri non sfruttano il passo falso del Chelsea, che esce sconfitto per 1-0 dalla Dinamo a Zagabria.