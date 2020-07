Champions League, le possibili partecipanti del prossimo anno: 21 già qualificate

Due punti in quattro giornate per centrare la matematica partecipazione alla prossima Champions League. Manca davvero poco alla Lazio per tornare nella massima competizione europea dopo 13 anni. Potrebbe bastarne addirittura uno solo se i biancocelesti rimangono in vantaggio sulla Roma nella differenza reti (+32 contro i +17). Si sta delineando gradualmente il tabellone della prossima Champions League. Alcune squadre sono già qualificate, altre devono ancora conquistarsi sul campo la partecipazione. Ci sarà sicuramente il Manchester City che, dopo la sentenza del TAS di Losanna. È stato riammesso nell'Europa che conta. Questa è al momento la proiezione delle partecipanti all'edizione 2020/21 (in neretto le squadre già qualificate):

FASE A GIRONI

Vincitrice Champions League 2019-20

Vincitrice Europa League 2019-20

Barcellona (Spagna)

Real Madrid (Spagna)

Atlético Madrid (Spagna)

Siviglia (Spagna)

Liverpool (Inghilterra)

Manchester City (Inghilterra)

Chelsea (Inghilterra)

Leicester (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Inter (Italia)

Atalanta (Italia)

Lazio (Italia)

Bayern Monaco (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Lipsia (Germania)

Borussia Monchengladbach (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Marsiglia (Francia)

Zenit (Russia)

Lokomotiv Mosca (Russia)

Porto (Portogallo)

Brugge (Belgio)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Basaksehir (Turchia)

PLAYOFF

Ajax (Paesi Bassi)

Salisburgo (Austria)

TERZO TURNO DI QUALIFICAZIONE

GRUPPO CAMPIONI

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Olympiacos (Grecia)

GRUPPO PIAZZATE

Rennes (Francia)

Krasnodar (Russia)

Benfica (Portogallo)

Gent (Belgio)

Dinamo Kiev (Ucraina)

SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE

GRUPPO CAMPIONI

Dinamo Zagabria (Croazia)

Midtjylland (Danimarca)

Young Boys (Svizzera)

GRUPPO PIAZZATE

Sivasspor (Turchia)

AZ (Olanda)

Rapid Vienna (Austria)

Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)

PAOK (Grecia)

Osijek (Croazia)