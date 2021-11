Champions League, poker Juventus allo Zenit. Atalanta, chi la fa l’aspetti

JUVENTUS - La Juventus si rilancia in Champions League, battendo 4-2 lo Zenit San Pietroburgo. Sblocca il risultato nel primo tempo Dybala, autore di una prestazione maiuscola, ma prima dell’intervallo i russi trovano il pareggio grazie a un autogol di Bonucci. Nella ripresa arriva il 2-1 sempre di Dybala stavolta su rigore (ripetizione, causa invasione di due giocatori dello Zenit, dopo aver sbagliato il primo tentativo), poi il tris di Chiesa e il poker di Morata. Valido per le statistiche il 4-2 di Azmoun. In classifica Juventus in testa al girone H con 12 punti, Chelsea secondo a 9, Zenit 3 e Malmo 0.

ATALANTA - Al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta viene raggiunta due volte nel recupero dal Manchester United. Sabato era stata proprio la squadra nerazzurra a segnare due volte nell’extra time contro la Lazio, stavolta è una doppietta di Cristiano Ronaldo a riprendere prima il gol di Ilicic e poi quello di Zapata. In classifica United e Villarreal a 7, Atalanta a 5 e Young Boys 3.