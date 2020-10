Champions League, prima volta della Lazio contro Zenit: quattro precedenti tra Bruges e Dortmund

Svelate le avversarie della Lazio in questa nuova avventura dei biancocelesti in Champions League. La squadra di Inzaghi icnontrerà nel Gruppo F Borussia Dortmund, Zenit e Bruges. Come riporta Lazio Page è la prima volta che la Lazio incontra i russi e i belgi nella sua storia. Il Dortmund è già stato invece un avversario in Coppa Uefa nella stagione 1994/1995. In quell'occasione ci fu una vittoria per parte anche se poi passarano il turno i tedeschi. Tuttavia Bruges e Dortmund hanno incontrato i capitolini anche in gare non ufficiali: nel 2016 infatti la Lazio disputò un'amichevole proprio contro quella che all'epoca era la squadra allenata da Tuchel in cui Ciro Immobile, appena arrivato a Roma, fu fischiato dai suoi precedenti tifosi. Andando invece a ritroso nel tempo anche i belgi hanno incontrato la Lazio: 6 gennaio 1993 i biancocelesti vinsero all'Olimpico per 2-0 in Coppa Maestrelli.

