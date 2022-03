Chelsea, Tuchel: "Rimarrò fino a fine stagione. Disposto ad andare a Lilla anche in bus"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Chelsea sta vivendo uno dei periodi più difficili della storia del club. A causa della guerra in Ucraina, iniziata con l'invasione da parte della Russia, il patron Roman Abramovich è stato sospeso e ha lasciato la presidenza della società. Non solo, le sanzioni imposte dal mondo della politica mettono il Chelsea in una posizione difficile da gestire. Il tecnico Tuchel ne ha parlato in conferenza stampa: "Mi stai chiedendo se resterò fino al termine della stagione? Non ci sono dubbi. Seguiamo quello che accade giorno per giorno perché potrebbero esserci dei cambiamenti: il club è in vendita e speriamo che la cosa si risolva presto e di poter capire cosa succederà in futuro. A Lilla andremo in aereo o in bus, queste sono le ultime comunicazioni. In caso contrario sono pronto a guidare un'auto con sette posti. Lo farò, segnatevi le mie parole: se qualche anno fa mi avessero chiesto cosa sarei stato disposto a fare per una partita di Champions, avrei risposto 'qualsiasi cosa".