Ciao Flavio! Il tuo sorriso ci accompagnerà per sempre

Nel cielo biancoazzurro brilla un'altra stella. Il giovane Flavio, dopo una lunga battaglia con la malattia di Batten, è volato in cielo. Tifosissimo laziale è spesso stato ospite della Lazio insieme al gemello Francesco. Innamorati dei biancocelesti li abbiamo visti ad Auronzo e allo stadio in posa con i calciatori della Lazio. Combattenti da sempre insieme alla loro famiglia, Flavio e Francesco ci hanno insegnato che l'amore può superare anche gli ostacoli più grandi. La mamma Paola ha voluto salutarlo con una lettera che vi riportiamo: "Il nostro dolce amore Flavio ha finito di percorrere il suo lungo straziante calvario e ora è libero e sereno. Ti abbiamo amato da impazzire e la tua vita per noi è stato un dono immenso. La tua bontà La tua dolcezza La tua estrema sensibilità che ti ha portato sempre a preservarci da tutte le preoccupazioni e dall’immenso dispiacere che provavamo nel vederti vivere tutte le tue difficoltà…ma ci facevi capire che andava sempre tutto bene. Adesso amore grande ti chiediamo con tutto il nostro cuore di restare sempre al nostro fianco, di proteggere, come hai sempre fatto, la tua amata dolce metà ed aiutarci ad affrontare un altro difficile cammino. Ciao amore caro, ciao ioio…adesso ridi e sorridi come solo tu sai fare".

La redazione de Lalaziosiamonoi.it si unisce al dolore di mamma Paola, papà Marco, del fratello Francesco e di tutti i loro cari!