CIES, i migliori difensori del mondo: c'è anche un giocatore della Lazio

Il miglior difensore della Serie A è Amir Rrahmani. A dirlo è il CIES che ha calcolato, ruolo per ruolo, i migliori venti giocatori più influenti in 60 leghe in tutto il Mondo. Una scelta che viene basata sull'analisi dei dati che vengono prodotti dai partner dell'osservatorio calcistico, anche in base ai minuti giocati.

Le sei aree del gioco che vengono considerate sono il gioco aereo, la capacità di difendere con la palla a terra, la distribuzione dei passaggi, la capacità di portare avanti il pallone, la possibilità di creare chance da gol e la finalizzazione.

Nella lista dei difensori il migliore è Virgil van Dijk, del Liverpool. Completano il podio Aurelien Tchouameni del Real Madrid - che potrebbe essere annoverato anche come centrocampista - poi William Saliba. Quarto posto, appunto, per Rrahmani, ottavo per l'interista Alessandro Bastoni, diciassettesimo per Berat Djimsiti, equilibratore della difesa di Gian Piero Gasperini. Al ventesimo c'è Mario Gila, della Lazio, a completare il pacchetto dei quattro "italiani" in classifica.

1) Virgil van Dijk

2) Aurelien Tchouameni

3) William Saliba

4) Amir Rrahmani

5) Inigo Martinez

6) Nicolas Otamendi

7) Piero Hincapiè

8) Alessandro Bastoni

9) Dayot Upamecano

10) Levi Colwill

11) Dani Vivian

12) Jonathan Tah

13) Nathan Collins

14) Dan Burn

15) Kim Min-Jae

16) Murilo Costa

17) Berat Djimsiti

18) Fabian Schar

19) Olivier Boscagli

20) Mario Gila