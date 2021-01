Cile, idea Crespo per la panchina della Nazionale: la situazione

La vittoria in Coppa Sudamericana con il suo Defensa y Justicia ha messo in mostra Hernan Crespo come un allenatore giovane e preparato, pronto per lanciarsi nel panorama mondiale. Josè Lemme, presidente del club argentino, Ha dichiarato di aver ricevuto una richiesta dalla federcalcio del Cile affinché liberi il tecnico che i cileni vorrebbero come ct della nazionale. Come riportato dall'Ansa, attualmente la panchina del Cile non ha un allenatore di ruolo dopo l'esonero di Rueda per i deludenti risultati nelle eliminatorie mondiali. Questa potrebbe essere l'occasione giusta per Crespo per compiere il salto di qualità anche da allenatore.