Circolare Viminale, la rabbia di De Luca e Gallera: "Messaggio gravissimo"

Il Viminale ha emesso la circolare interpretiva sulle limitazioni per l'emergenza coronavirus. Il permesso alla passeggiata tra genitore e figlio ha scatenato la rabbia del presidente della Campania Vincenzo De Luca e dell'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera.

CAMPANIA - De Luca non usa mezze parole: "Considero gravissimo il messaggio proveniente dal ministero dell’Interno, relativo alla possibilità di fare jogging e di passeggiare sotto casa. Si trasmette irresponsabilmente l’idea che l’epidemia è ormai alle nostre spalle. Si ignora, tra l’altro, che vi sono realtà del Paese dove sta arrivando solo ora l’ondata più forte di contagio. Si rischia, per una settimana di rilassamento anticipato, di provocare una impennata del contagio”. E conclude dicendo che nella sua Regione “è assolutamente vietato uscire a passeggio o andare a fare jogging. Ribadisco che in Campania rimane in vigore l’ordinanza regionale, derivata da motivi di tutela sanitaria, la cui competenza è esclusivamente regionale".

LOMBARDIA - Gallera è sulla stessa lunghezza d'onda di De Luca: "Non è questo il momento di abbassare la guardia. La circolare diffusa dal Ministero dell’Interno rischia di creare un effetto psicologico devastante, vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti finora. Il provvedimento ministeriale potrebbe essere inteso come un segnale di allentamento delle misure di contenimento assunte finora. Misure rigide, importanti, che hanno però consentito di contenere la curva dei contagi del coronavirus. L’indicazione utile per tutti deve essere quella di rimanere a casa, ancora per qualche settimana".