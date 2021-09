CLASSIFICA - Balzo della Lazio: quarto posto a meno uno

Trionfo nel derby e sprint in classifica per la Lazio. Tre punti che rilanciano i biancocelesti al sesto posto a quota 11, in coabitazione con l'Atalanta e a -1 proprio da Fiorentina e Roma, rispettivamente quinta e quarta. Dalle retrovie balzo importante dell'Empoli che si porta all'ottavo posto proprio ai danni del Bologna, sconfitto nel pomeriggio. Al comando momentaneamente il Milan in attesa del match del Napoli di questa sera. Al terzo posto insegue l'Inter con 14 punti. Fanalino di coda sempre la Salernitana con un solo punto, seguita da Cagliari e Venezia impegnate rispettivamente nel posticipo di questa sera e nel monday night di domani.