CLASSIFICA - Lazio, aggancio Milan al terzo posto: Napoli e Atalanta prime

AGGIORNAMENTO ORE 20:31 - Non sbaglia l'Atalanta che al Gewiss Stadium batte 1-0 la Fiorentina. Gli uomini di Gasperini si riprendono il primato a pari merito con il Napoli. Subito dietro il tandem composto da Lazio e Milan che distano 3 punti dalla vetta. Lunedì l'Udinese ha l'occasione, vincendo a Verona, di salire a 19 e superare rossoneri e biancocelesti.

La Lazio riparte con il piede giusto dopo la sosta per le Nazionali. La squadra allenata da Maurizio Sarri stravince all'Olimpico imponendosi sullo Spezia per 4-0. Nonostante il calcio di rigore sbagliato da Ciro Immobile proprio all'inizio della gara Zaccagni apre le marcature, Romagnoli segna il raddoppio e nella ripresa la doppietta di Milinkovic chiude i conti sul 4-0.

Biancocelesti che grazie a questi tre punti salgono a quota 17 punti in classifica, momentaneamente al secondo posto a parti punti con il Milan, in attesa che scenda in campo l'Atalanta impegnata alle 18.00 contro la Fiorentina e l'Udinese che invece giocherà lunedì contro il Verona. Lazio davanti a Roma (16) e Inter (12).

1 Napoli: 20 punti

2 Atalanta: 20 punti

3 Lazio : 17 punti

4 Milan: 17 punti

5 Udinese: 16 punti*

6 Roma: 16 punti

7 Sassuolo: 12 punti

8 Inter 12 punti

9 Juventus: 10 punti*

10 Torino: 10 punti

11 Fiorentina: 9 punti

12 Spezia: 8 punti

13 Lecce: 7 punti

14 Salernitana: 7 punti

15 Empoli: 7 punti

16 Monza: 7 punti

17 Bologna: 6 punti*

18 Verona: 5 punti*

19 Cremonese: 3 punti

20 Sampdoria: 2 punti

*Una partita in meno