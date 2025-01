CLASSIFICA - Lazio, il derby pesa sul morale ma la squadra di Baroni resta quarta

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio perde il derby contro la Roma per 2-0. Una sconfitta che pesa sul morale, ma che in realtà ha un'incidenza relativa sulla classifica che continua a vedere i biancocelesti quarti a quota 35 punti, con la Juve che è appaiata dietro a quota 32, ma con una partita da recuperare. Potenzialmente a pari punti anche il Bologna che è in ritardo, invece, di due sfide. La Roma, invece, con questa vittoria sale al decimo posto a quota 23 con ben 12 punti di distanza dalla Lazio.

Napoli 44 (19 partite giocate)

Atalanta 41 (18)

Inter 40 (17)

Lazio 35 (19)

Juventus 32 (18)

Fiorentina 32 (18)

Bologna 28 (17)

Milan 27 (17)

Udinese 25 (19)

Roma 23 (19)

Torino 21 (19)

Empoli 20 (19)

Genoa 20 (19)

Parma 19 (19)

Verona 19 (19)

Como 18 (18)

Cagliari 17 (19)

Lecce 17 (19)

Venezia 14 (19)

Monza 10 (19)