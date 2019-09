Cluj - Lazio, il raduno dei tifosi: cori contro la Roma - FOTO e VIDEO

Il Sole su Cluj-Napoca splende a sprazzi nel cielo. È il vento a prendere il sopravvento quando i tifosi della Lazio si radunano. Una città pulita e organizzata e i tanti locali della zona centrale li hanno spinti a seguire la squadra biancoceleste anche in Transilvania. Non siamo in un paese di Serie B e tutti ne parlano bene. Il CFR Cluj viene nominato poco o nulla. I suoi supporter sono pochi, pochissimi, quasi fosse la "Chievo" di Romania. Dai tassisti ai camerieri s'erge lo scudo: "L'Universitatea è la squadra della città!". I laziali questo lo hanno capito, e restano speranzosi che la squadra soprattutto l'abbia capito. Il CFR è squadra poco seguita, la partita ha avuto un approccio silente da parte dell'ambiente: Petrescu e la sua banda giocheranno senza grandi pressioni. Presenti anche laziali del "luogo" e dei paesi limitrofi: 60 dal Lazio Fans Romania e 11 dal Gruppo Lazio Serbia. Sono proprio i primi ad alzare un coro contro la Roma che scalda le viette limitrofe a Plata Unirii. Tutto è pronto per il match di Europa League.