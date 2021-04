Colori regioni, mezza Italia in giallo: ecco chi rimane in rosso e arancione

Quasi tutto pronto in Italia per le riaperture che inizieranno lunedì 26 aprile. In zona gialla riapriranno i ristoranti anche a cena e altre attività potranno riprendere in modo graduale. Nella giornata di oggi il Ministero della Salute e l'Iss firmeranno l'ordinanza che definirà i cambi di colore delle regioni. Mezza Italia andrà in fascia gialla ma non tutta, alcune regioni infatti resteranno nelle fasce più restrittive ovvero quelle arancioni e rosse.

QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.