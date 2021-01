Compleanno Lazio, da Raul Moro a Lazzari: gli auguri social della squadra - FOTO

LAZIO SOCIAL - Una giornata di gioia per la Lazio che ha compiuto 121 anni. I calciatori della rosa biancoceleste hanno fatto gli auguri al club attraverso i canali ufficiali della società. In molti hanno deciso anche di augurare buon compleanno alla Lazio attraverso i propri profili social. C'è chi ha scelto un post e chi una storia, ma quasi la totalità dei calciatori ha voluto augurare buon compleanno alle aquile. Da Raul Moro a Lazzari, passando per Fares ed Etienne Tare, ecco alcuni dei messaggi.