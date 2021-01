Compleanno Lazio, gli auguri degli ex: arrivano anche quelli di Marcolin - FOTO

AGGIORNAMENTO - Altri due ex Primavera hanno fatto gli auguri alla Lazio per i suoi 121 anni. Si tratta di Tounkara e Prce con due foto postate sui relativi profili Instagram.

AGGIORNAMENTO - Si aggiungono anche Lorenzo Silvagni, Luca Crecco, e Dario Marcolin agli auguri alla loro ex squadra. "Giocare a calcio è il mio lavoro. Ma il primo amore non si scorda mai. Tanti auguri Lazio", ha scritto Crecco, mentre Marcolin ha postato un video di un suo rigore segnato ai tempi in cui vestiva la maglia biancoceleste.

AGGIORNAMENTO - Anche Bobby Adekanye ha voluto inviare un messaggio all'indirizzo della Lazio nel giorno dei suoi 121 anni di storia. L'attaccante, oggi al Cadice, anche se per poco ha indossato la maglia biancoceleste ed è rimasto molto legato a questi colori. "Auguri Lazio per il tuo 121esimo anniversario".

AGGIORNAMENTO - Non poteva mancare Maurito Zarate tra i tanti ex che hanno fatto gli auguri alla Lazio. Su Instagram ha postato una foto dello stemma biancoceleste, con sotto la dedica: "Buon compleanno Lazio!", aggiungendo un cuore blu per la sua vecchia squadra.

AGGIORNAMENTO - Altri due ex fa gli auguri alla Lazio per il suo centoventunesimo compleanno. Si tratta di Keita Balde, attuale attaccante della Sampdoria, e l'ex difensore Sebastiano Siviglia che ha scritto: "Un onore aver fatto parte della tua storia. Buon compleanno Lazio".

Arrivano uno dopo l'altro gli auguri degli ex calciatori della Lazio, legati per sempre al club,che ricordano il loro trascorso nella società biancoceleste. Dopo Ledesma, anche Massimo Oddo, Ousmane Dabo ed Emilson Cribari hanno festeggiato i 121 anni di storia della società. Il primo lo ha fatto pubblicando un collage di sue foto con la maglia della Lazio e la descrizione: "Buon compleanno Lazio per i tuoi 121 anni". Foto in campo anche per il centrocampista francese che ha aggiunto: "Buon compleanno alla Lazio e ai Laziali". Infine il difensore brasiliano ha postato tra le storie diverse foto della sua famiglia rigorosamente a tinte biancocelesti: "121 anni di sacrifici ed amore".