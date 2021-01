Compleanno Lazio, il bellissimo messaggio di Cesar: “Abbiamo vissuto momenti indimenticabili” - FT

"TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO SS LAZIO 1900 , Amore MIO! INSIEME ABBIAMO VISSUTO MOMENTI INDIMENTICABILI.... Abbiamo sofferto, riso, pianto, perso e vinto, l’onore di rappresentarti da CAPITANO ....... CI SIAMO LASCIATI MA NON CI SIAMO MAI TRADITI ..... PER RISPETTO DELL’AMORE RECIPROCO CHE CI LEGA.... ETERNAMENTE GRATO , MI HAI DESIDERATO .... SONO ENTRATO NELLA TUA VITA E HO FATTO PARTE DELLA TUA STORIA. LA MIA LAZIO, NON SAPRÀ MAI, QUANTO TI AMO ..... MAI E MAI !! AUGURI ANCORA AMORE MIO, GRAZIE DELLA TUA ESISTENZA". Con questo bellissimo messaggio strappalacrime pubblicato sui social, l'ex Lazio, Cesar ha deciso di fare gli auguri alla società per il suo centoventunesimo compleanno ricordando il suo trascorso in biancoceleste.

Compleanno Lazio, Salas: "Auguri alla nostra squadra. Un abbraccio ai tifosi" - VD

"Auguri Lazio mia". Il post di Caicedo tra emoticon e hashtag - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE