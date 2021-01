Compleanno Lazio, Salas: "Auguri alla nostra squadra. Un abbraccio ai tifosi" - VD

Anche Marcelo Salas, dal 1998 al 2001 tra le fila del club capitolino, ha fatto arrivare gli auguri alla Lazio in occasione del 121° compleanno. Sui canali ufficiali biancocelesti è stato pubblicato il video registrato dal 'Matador' in persona: "Ciao a tutti, sono Marcelo Salas. Volevo fare tanti auguri alla nostra Lazio per i suoi 121 anni. Un forte abbraccio a tutti dal Cile".

Rutelli e Palombelli: "Stanze separate per seguire Lazio e Roma. E se si tratta di derby..."

Compleanno Lazio, Murgia ricorda la "sua" Supercoppa sui social - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE