Rutelli e Palombelli: "Stanze separate per seguire Lazio e Roma. E se si tratta di derby..."

È vero derby in famiglia quello tra Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. L'ex politico tifa Lazio, mentre la moglie è sostenitrice della Roma. Ospiti a Verissimo, in onda su Canale 5, i due hanno parlato della loro vita, includendo anche le diverse fedi calcistiche. La prima a esprimersi sulla situazione è stata la conduttrice: "Quando ci sono le partite ci dividiamo. Abbiamo due abbonamenti diversi per vedere io la Roma e lui la Lazio". Parole condivise dal marito, che ha aggiunto anche l'argomento derby, sottolineando quanto la sfida tra le due compagini - in programma venerdì 15 gennaio - sia sentito in casa: "Se avessimo un palazzo di sei piani, io andrei nell'attico e lei la manderei in cantina, e viceversa. Cinque piani sono sempre pochi quando si tratta di derby".

