Serie A, travolto il Benevento di Pippo Inzaghi: l'Atalanta cala il poker

Benevento - Atalanta apre le danze della diciassettesima giornata di Serie A. La Dea prende in mano sin dall'inizio il pallino del gioco, costringendo gli uomini di Filippo Inzaghi nella propria metà campo. Il muro dei padroni di casa regge, ma solamente fino al 30': Ilicic si mette in proprio, dribbling secco tra due difensori all'interno dell'area e sinistro che finisce in rete. Sullo scadere del primo tempo, l'attaccante va ancora vicino al gol con una bordata che si schianta sul palo. Nella ripresa il Benevento torna subito in partita: traversone in area, Sau si avventa sulla sfera e buca Gollini. Ma gli uomini di Gasperini al 70' tornano in vantaggio con Toloi, che insacca all'angolino. Dopo un minuto Zapata fa il terzo, piantando un missile alle spalle del portiere. Chiude i giochi Muriel con un bellissimo gol fuori area. In attesa delle altre gare, l'Atalanta si piazza quarta a quota 31 punti.