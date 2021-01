"Auguri Lazio mia". Il post di Caicedo tra emoticon e hashtag - FOTO

LAZIO SOCIAL - Felipe Caicedo è sicuramente il giocatore di cui più si parla in questi giorni. Le sue prestazioni con l'aquila sul petto hanno attirato le attenzioni di Fiorentina, Inter e Juventus che hanno bussato a Formello per strappare la punta a Inzaghi. Per il momento tutti i tentativi sono andati a vuoto e i tifosi della Lazio si tengono ben stretti il proprio numero 20. Nel giorno del centoventunesimo compleanno del club, Felipe è stato protagonista come i suoi compagni del video ufficiale di auguri. Il bomber ha condiviso su Twitter con una particolare dedica: "Auguri Lazio mia". Un amore intenso per i colori biancocelesti sottolineato anche dagli hashtag che accompagnano il post.