Conference League, tutte le partite della seconda giornata

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca 2022

Come ogni giovedì, oltre all'Europa League, si rinnova anche l'appuntamento con la Conference. La terza competizione per importanza al livello europeo torna con la seconda giornata della fase a gironi. In campo ovviamente anche la Fiorentina che, dopo il deludente pareggio all'esordio contro il Riga, fa visita all'Istanbul Basaksehir. Di seguito tutte e 16 le partite in programma.

ORE 18:45 - AZ – Vaduz; Slavia Praga – Ballkani; Puynik – Slovan Bratislava; Zalgiris – Basilea; Gent – Shamrock Rovers; Djurgarden – Molde, Lucj – Sivasspor; Apollon Limassol – Dnipro.

ORE 21:00 - Istanbul Basaksehir-Fiorentina; Steaua Bucarest – Anderlecht; Silkeborg – West Ham; Partizan Belgrado – Nizza; Hapoel Be’er Sheva – Villareal; Colonia – Slovacko; Lech Poznan – Austria Vienna; RFS Riga – Hearts.