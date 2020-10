Conte, ecco il nuovo dpcm anti-Covid: rivivi la conferenza

Alle 21:30 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interverrà in conferenza stampa a reti unificate per annunciare le nuove misure che verranno introdotte dal nuovo Dpcm. Il nuovo decreto mira a contenere i numeri del coronavirus che in Italia aumentano di giorno in giorno.

BAR, RISTORANTI - "Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown. I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dalle ore 21:00 di vie e piazze dove si creano assemnramenti consentendo l'accesso solo a chi deve raggiungere abitazioni private o esercizi commeriali. Le attività di ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle ore 5:00 a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli, in caso contrario è permessa la somministrazione solo fino alle ore 18:00. L'asporto è consentito fino a mezzanotte. nei ristoranti massimo sei persone a tavolo e bisognerà affigere fuori dal locale il numero massimo di persone ammesse. Nelle sale gioco, scommesse, bingo, l'apertura sarà limitata fino alle ore 21:00".

SCUOLA - "Le attività scolastiche continueranno in presenza, per i licei tecnici e professionali verranno preferite modalità più flessibili dell'attività didattica con l'ingresso degli studenti dalle ore 9:00 e anche con turni pomeridiani. Per le università anche è prevista l'attuazione di piani di didattica in funzione delle esigenze e del quadro pandemico".

SPORT - "Rimangono vietati gli sport da contatto amatoriali e non sono consentite competizioni dell'attività dilettantistica di base. Saranno consentite attività in forma individuale e attività sportiva a livello professionistico".

SAGRE - "Vietate sagre, fiere locali, mentre restano consentite le minifestazioni fieristiche nazionali".

PALESTRE - "Per le palestre c'è stato un intenso dialogo, molto spesso i protocolli sono rispettati, altre volte non è così. Allora daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza. Non ci sarà ragione di spospendere o chiudere le palestre se tutto verrà rispettao, se non sarà così dovremo chiuderle. Siamo consapevoli che imporremo sacrifici economici agli imprenditori che subiranno gli effetti negativi di queste misure".