Continua lo scontro tra CR7 e Spadafora. Il Ministro: "Confermo quanto detto"

Non ha intenzione di fermarsi, almeno per il momento, la querelle tra il Ministro Spadafora e l'attaccante juventino Cristiano Ronaldo. Dopo le dichiarazioni del politico, CR7 ha voluto rispondere alle accuse durante la sua diretta Instagram. Istantaneamente anche Spadafora ha replicato con questa dichiarazione: "Non ho intenzione di proseguire all’infinito su questo tema: confermo quanto detto ieri relativamente all’abbandono dell’hotel di alcuni giocatori della Juventus, basandomi tra l’altro sulle comunicazioni della società alla ASL di Torino. Non interverrò più sul tema e rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i positivi". Vedremo se ci saranno evluzioni o le armi sono state deposte una volta per tutte.