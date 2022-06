Coppa Italia 2022/23: delineato il tabellone: le possibili avversarie della Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Neanche il tempo di complimentarsi con l'Inter,vincitrice dell'ultima edizione, che la Coppa Italia apre il sipario per la stagione 2022/23. E' stato delineato, infatti, il tabellone della competizione per il prossimo anno. Come di consueto teste di serie, ovvero le prime otto della classe in Serie A, entreranno in gioco solo a partire dagli ottavi di finale. Per quanto riguarda gli accoppiamenti, da una parte del tabellone sono finite Inter, Juventus, Lazio e Atalanta, dall'altra invece Milan, Fiorentina, Roma e Napoli. Agli ottavi i biancocelesti affronteranno l'ultima rimasta di questi due scontri: Bologna-Cosenza e Cagliari-Perugia. In caso di qualificazione i ragazzi di Sarri se la potrebbero vedere con la Juventus in un eventuale quarto di finale. Se tutte le big dovessero qualificarsi, dunque, i quarti di finale potrebbero essere Inter-Atalanta e Juventus-Lazio da una parte, e Milan-Fiorentina e Napoli-Roma dall'altra. Gli ottavi di Coppa Italia si disputeranno il 10, 12, 17 e 19 gennaio 2023, mentre la finalissima è stata fissata per il 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.