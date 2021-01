Coppa Italia: l'Atalanta stende il Cagliari e attende Lazio o Parma. La Spal sorprende il Sassuolo

L'Atalanta passa ai quarti di finale di Coppa Italia. La formazione di Gasperini ha sconfitto per 3-1 il Cagliari e ora attende una tra Lazio e Parma. I bergamaschi sono andati in vantaggio grazie a Miranchuk. Sardi che nella ripresa hanno trovato il pari grazie a Sottil per poi soccombere per le reti di Muriel e Sutalo. Nell'altro match della giornata, la Spal è l'unica squadra di Serie B che si è qualificata tra le migliori otto della competizione. Glli emiliani hanno espugnato il campo del Sassuolo grazie ai centri dell'ex Missiroli e di Dickmann. Gara condizionata dall'espulsione di Djuricic a inizio ripresa, decisione presa dal Var Irrati per un'entrata con il piede a martelllo del serbo.