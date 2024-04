Coppa Italia, Lazio obiettivo rimonta: nel mirino anche il tris alla Juve

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Servirà la partita perfetta alla Lazio per ribaltare la Juve e conquistare la finale di Coppa Italia. I biancocelesti hanno vinto le ultime due partite interne contro la Juventus, entrambe in campionato. Come riporta il Corriere dello Sport, i tre successi consecutivi contro la squadra di Torino mancano dal periodo tra gennaio 2000 e novembre 2001 (uno in Coppa Italia, due in campionato).

FATTORE OLIMPICO - La Lazio non perde nel proprio stadio in Coppa Italia dal gennaio del 2016, proprio contro la Juve, 0-1 gol di Lichtsteiner. Da quella data in poi 13 partite con 11 successi e 2 pareggi per i biancocelesti. Solo 5 i gol subiti. Lazio a secco di reti allo Stadium, i biancocelesti non arrivano a due gare di fila senza reti nella competizione dal 2018