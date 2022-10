Coppa Italia, Parma agli ottavi di finale: battuto il Bari 1-0

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il Parma batte il Bari per 1-0 e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il gol decisivo per gli emiliani porta la firma di Adrian Benedyczak che regala ai padroni di casa la possiblità di sfidare l'Inter a San Siro. Nulla da fare per i pugliesi di mister Mignani che in Serie B sono in piena zona play off con due punti di vantaggio proprio sulla squadra di Pecchia.