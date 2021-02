Corino: "Lazio più forte, ma guai a sottovalutare il Cagliari. Luiz Felipe? Mi rivedo in lui..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex biancoceleste Gigi Corino ha parlato, prima di tutto, della sfida di domenica sera tra Lazio e Cagliari: "Radu è un pezzo importante, ci manca. Non è che non ho fiducia in Hoedt, ma stavamo cercando di trovare un equibrio anche dietro. Al massimo della condizione, tra noi e il Cagliari, la Lazio vince. Se la prendiamo con poca concentrazione, rischiamo, loro sono una buona squadra. Hanno giocatori importanti, che stanno facendo fatica ma da un momento all'altro posso tirar fuori la prova. L'importante è non sottovalutare la gara, in Serie A rischi con tutti. Non ho paura del Cagliari, la mia paura è la nostra squadra. Con l'atteggiamento giusto, ce la giochiamo con tutti. Ti rivedi in Luiz Felipe? Sì, è vero. Come caratteristiche si avvicina a me. Ma lui è più forte di me (ride, ndr). È rapido, ma ogni tanto ha dei momenti importanti che in Italia paghi tantissimo. Se dovesse migliorare su questo aspetto, avrebbe tutte le carte in regola per diventare un giocatore importantissimo per la Lazio. La sfida di domenica è uno snodo importante".

IL MOMENTO - "Ci sono scontri diretti in questa settimana, per noi sarebbe importante vincere. Il campionato è anomalo, può succedere di tutto, ma non voglio sbilanciarmi. Muriqi? In partite un po' complicate, potrà tornarci utile e risolverci qualche problema. Reina? È tanto importante per la Lazio. Quando chiama lui la palla, gliela lasciano tutti. Quando lo faceva Strakosha, qualcuno rinviava, altri mandavano la palla in calcio d'angolo. Lui però rimane comunque un patrimonio della società. Adesso le cose non stanno andando bene, ma ha dimostrato di essere un buon portiere. Considerando i portieri in Italia, Strakosha è tra i cinque/sei".

