Rambaudi: "Lazio superiore al Cagliari, ma se non dovesse vincere..."

Ai microfoni di TMW, Rambaudi ha parlato del momento di forma della Lazio: "Nei suoi 11-12 come ho sempre detto è forte poi è chiaro che se ti mancano alcuni giocatori qualche difficoltà emerge. Ritrovati i titolari la squadra viaggia bene, ha il centrocampo a mio parere più forte del campionato italiano. La squadra ha ripreso ma se non vinci col Cagliari non valorizzi le vittorie di prima. La squadra è forte e ha giocatori esperti, non so come si possa ritrovare lì. Hanno inciso gli infortuni il covid. Pedro, il giocatore più importante, non può fare l'esterno d'attacco e Di Francesco non ha potuto giocare col suo 4-3-3. Ora ha comunque altri giocatori esperti come Asamoah e Rugani che daranno un buon contributo. La Lazio è superiore e se fa la Lazio vince".

