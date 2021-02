FORMELLO - Lazio, Radu verso il forfait. Tocca a Hoedt, Caicedo a parte

FORMELLO - Radu a riposo, Hoedt è pronto a prendere il suo posto. La seduta dell’antivigilia conferma i timori di ieri pomeriggio: il romeno è affaticato e per il secondo giorno di fila non si è visto coi compagni in campo. Dovrebbe essere preservato in vista della partita con l’Inter. Patric è squalificato, Musacchio prenderà il suo posto e Acerbi si sposterà sul centrosinistra per lasciare a Hoedt il posto in mezzo alla linea a tre. L’alternativa all’olandese è Parolo, testato in una porzione d’allenamento proprio come perno centrale. Pochi dubbi di formazione, undici praticamente fatto con Lazzari e Marusic esterni, Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva.

CONDIZIONI. Il Mago non è al meglio, ma dovrebbe stringere i denti: contro l’Atalanta era tornato a disposizione a 10 giorni dall’operazione di appendicite, oggi era un po’ dolorante all’addome, ma non dovrebbe preoccupare per domenica sera. Davanti la coppia Immobile-Correa. Muriqi e Pereira dalla panchina, prova a rientrare tra i convocati Caicedo, che ha ripreso a svolgere un lavoro differenziato in campo. È alle prese con una fascite plantare, domani si capirà se riuscirà a recuperare, più semplice pensare a un rientro in vista della trasferta a San Siro. Out Strakosha (problemi al ginocchio) e Cataldi (muscolare) oltre al lungodegente Luiz Felipe.