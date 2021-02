Lazio, il calcio di Inzaghi diventa fenomeno di studio: dall'Aston Villa al vice di Ballardini

La Lazio di Simone Inzaghi è tornata. Da cinque gare a questa parte i biancocelesti sono tornati a giocare quel calcio così bello che nella passata stagione aveva esaltato i tifosi ma anche gli addetti ai lavori. Le gare contro la Roma e contro l'Atalanta ne sono un esempio perfetto, una dimostrazione del gioco che il tecnico ha cucito sulla sua squadra e sui suoi interpreti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei sono in molti a guardare in casa Lazio: il tecnico dell'Aston Villa Dean Smith ha studiato la squadra biancoceleste collocandola nei suoi video insieme al Manchester City e al Liverpool di Klopp, insomma non proprio due squadre qualunque. Dal lontano 2017 quando contro il Palermo ha schierato il 3-5-2 Inzgahi non l'ha più mollato, anzi lo ha di volta in volta rinnovato e cambiato in base ai giocatori in campo. Da Luis Alberto che è la chiave del gioco a Reina passando per Lazzari e il cambio di posizione di Acerbi come terzino d'assalto che fino ad ora ha collezionato 4 assist in 11 partite. Ci sono poi anche le varianti come quella di Muriqi per il gioco aereo.

STUDIO - Alcuni ex biancocelesti hanno fatto spesso visita a Formello proprio per studiare da vicino i sistemi del mister. Tra loro Liverani, Siviglia e Pancaro e mister Ballardini, appena riapprodato a Genova, ha inviato il suo vice Carlo Regno per assistere agli allenamenti. Poi i complimenti arrivati da più parti: da Fabio Capello dopo il derby fino all'ex giallorosso Antonio Cassano che ha affermato: "Simone è un fenomeno della gestione, in futuro allenerà un top club mondiale".

