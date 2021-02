Lazio, Reina fa 600 e la società è pronta a blindarlo: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Pepe Reina è pronto a tagliare un traguardo ultra prestigioso. Quella con il Cagliari sarà la presenza numero 600 in carriera prendendo in esame solo i campionato ed escludendo le coppe. Dopo Barcellona (30), Villarreal (109), Liverpool (285), Napoli (141), Bayern Monaco (3), Milan (5) e Aston Villa (12) sono arrivate le 15 gare (con quella contro i sardi) con la Lazio. Statistiche impressionanti quelle del portiere che domenica tagllierà anche il traguardo delle 860 gare in assoluto tra club e nazionale (prendendo in esame tutte le competizioni). Lo spagnolo è sempre più al centro del progetto biancoceleste. E la storia è ancora lunga. L'obiettivo, come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, è quello di andare avanti insieme: il suo contratto scade il prossimo anno (ha firmato un biennale), ma ci sarebbero già stati i primi contatti per prolungare per un'altra stagione. Simone Inzaghi l'ha voluto fortemente nel mercato estivo, ha modificato lo stile di gioco della squadra in funzione del suo acquisto. Lo dimostrano anche le statistiche. Pepe Reina è il secondo miglior portiere della Serie A, per la media migliore di passaggi riusciti: 419 completati su 538 tentati. E secondo solo a un altro portiere rifinitore, Provedel dello Spezia, che ha totalizzato in 19 partite giocate. Non solo un rendimento di alto livello, l'ex Liverpool ha portato con sé esperienza e leadership. La sua personalità, poi, ha rafforzato ancora di più uno spogliatoio unito, facendo fare un ulteriore passo in avanti verso l'elité del calcio italiano e internazionale. La Lazio non è partita alla grande, ma ora sembra aver inserito la marcia giusta e le prime della classe sono sempre più vicine anche grazie al contributo di Reina.

