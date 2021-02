Arresto Corvesi, il titolo fazioso della Gazzetta. Ma la Lazio risponde... - FOTO

La notizia dell'arresto di Alessandro Corvesi ha fatto il giro del web in poche ore. Il calciatore, con un lontano passato nelle giovanili della Lazio, è stato arrestato per detenzione di cocaina. Per l'ennesima volta non tutte le testate sembrano aver riporato i fatti in modo imparziale. La Gazzetta dello Sport, a differenza degli altri siti di informazione, ha preferito sottolineare nel titolo i suoi trascorsi in biancoceleste del calciatore. A mettere in evidenza l'accaduto è stato il portavoce della Lazio, Roberto Rao, che su Twitter ha comparato i titoli di alcune testate. "Trovate da soli la differenza? Vi fate da soli una domanda?". Di seguito il tweet del dirigente laziale.