Calcio, arrestato Alessandro Corvesi: era in possesso di 26 chili di cocaina

Sognava un futuro nel mondo del calcio Alessandro Corvesi. Il romano di 32 anni arrestato dai carabinieri perchè trovato in possesso di 26 chili di cocaina, per un valore di oltre 5 milioni di euro, in una casa di Acilia. Nel suo curriculum calcistico, con il ruolo di centrocampista, anche un passato nell'Under 19 della lazio, e esperienze da professionista. Giocatore della primavera biancoceleste, venne inserito nella lista b della Champions League del 2007/08. Nel 2008, ceduto al Prato in seconda divisione, in seguito ha militato nel Pavia, nella Lupa Roma e nella Campus Eur 1960, sua ultima squadra.