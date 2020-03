Coronavirus / 40.000 persone arrivate in Sicilia: non tutte si sono auto-segnalate

Quasi 40.000 persone sono rientrate in Sicilia. In piena emergenza coronavirus il focus della Regione è sulla propria piattaforma di registrazione dei rientri. La preoccupazione sale vedendo che i dati non coincidono, come rivelato dall'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ai microfoni di Storie Italiane su Rai1: "Purtroppo non tutti si sono auto-segnalati. E mi fa rabbia, perché molti contagi che stiamo registrando ora sono causati da chi rientra".

