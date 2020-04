Coronavirus / A Roma nessun decesso nelle ultime 48 ore

Il coronavirus continua a rallentare. La curva dei contagi scende sempre di più e in particolare a Roma e nel Lazio la situazione migliora. Nelle ultime 48 ore non si sono registrati decessi tra i pazienti malati di Covid-19. Nella Capitale ci sono stati appena 48 nuovi positivi che salgono a 78 contando anche la provincia. Il lockdown più serrato durerà un'altra settimana in cui si spera che le statistiche possano continuare a sorridere. Anche i numeri della Regione Lazio sono ottimi con 85 nuovi casi che contano 3 a Frosinone, uno a Latina, uno a Viterbo e nessuno a Rieti. I virologi dicono di continuare così, ma di non cantare ancora vittoria. I numeri sono positivi perché si stanno rispettando le regole. Guai ad allentare troppo la morsa ora.