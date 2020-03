Coronavirus, da Stranger Things a The Witcher: le serie TV saltano

Saltano diverse Serie TV attese da seguaci di tutto il mondo. Il coronavirus non fa sconti e così lo stop alle riprese ha fatto saltare di conseguenza date di uscita, montaggi, e tutto ciò che ruota intorno al confezionamento dei suddetti prodotti. I fan scuotono la testa, ma non possono far altro che accettare la situazione. Saltano le Serie TV, ma naturalmente è un posticipare in massa tutto ciò che avrebbe dovuto essere prodotto in questi mesi. Mistero al momento su quando si potrà ripartire e quindi programmare nuovamente le uscite. A saltare la 2a stagione di "Morning News" con Jennifer Aniston, ​​"Stranger Things 4", "The Witcher", "Russian Doll 2" e la 7a e ultima stagione della comedy "Grace & Frankie", con Jane Fonda e Lily Tomlin. Non finisce qui. Saltano anche "The Walking Dead" e il prequel "Fear The Walking Dead", "The Blacklist", "Empire" e "Fargo", la sitcom "Young Sheldon" e la 2a stagione di "Euphoria". Piange anche Amazon costretta a rinviare la sua trasposizione del mondo antecedente a "Il Signore degli Anelli".

