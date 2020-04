Coronavirus / Dal vino rosso una cura contro il Covid-19?

La cura per il coronavirus potrebbe arrivare addirittura dal vino rosso. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, i ricercatori Guangdi Li ed Erik De Clercq sostengono che nel resveratrolo del vino rosso ci sia un potente alleato contro il Covid-19. Questa sostanza, che si trova in particolare nella buccia dell’uva, è un ottimo cardioprotettivo ed è stata già utilizzata per altre patologie per le sue proprietà di antiossidanti, cardioprotettive e antitumorali. Dallo studio emerge che il resveratrolo sarebbe in grado di bloccare la replicazione virale del Mers, un virus molto simile al Covid-19. Vista la pandemia che ha colpito il mondo si sta cercando alleati in tutto e, se la Francia si parla della nicotina, adesso potrebbe essere il vino rosso aad aiutare nella lotta. L'Italia non è rimasta a guardare e l’università Federico II di Napoli ha messo a punto un protocollo sperimentale coinvolgendo l’ospedale Monaldi di Napoli. La struttura sanitaria ha iniziato a usare il resveratrolo sotto forma di aerosol per i pazienti positivi e i risultati sono stati straordinariamente positivi. Dopo una sola somministrazione, infatti, due malati su tre hanno avuto benefici e l'infiammazione si è notevolmente ridotta. Se i successivi test dovessero essere positivi, il vino rosso e l'uva potrebbero quindi diventare un alleato prezioso per sconfiggere o quantomeno rallentare questo virus.