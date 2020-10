Coronavirus, Dragus del Crotone positivo: il calciatore è "lievemente sintomatico"

Altro caso di positività al Covid-19 in Serie A. Questa volta di tratta di Denis Dragus, calciatore del Crotone tornato in Italia dopo gli impegni con la Nazionale U21 della Romania. A darne notizia il club rossoblù, con una nota ufficiale: "Il Football Club Crotone comunica che il calciatore Denis Dragus, di rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21, è stato sottoposto a test molecolare risultando positivo al Covid-19. Il calciatore – continua la nota - che pure era risultato negativo ai test sierologici, è stato posto immediatamente in isolamento, è attualmente lievemente sintomatico e sotto monitoraggio da parte dello staff medico rossoblù. La Società comunica altresì che tutti gli altri membri del gruppo squadra sono risultati negativi ai tamponi”.

