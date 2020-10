Lazio, Luiz Felipe: "Non vedo l'ora di tornare ad allenarmi con la squadra" - FT

È uscito dal campo durante l'amichevole col Frosinone, senza poi farci più ritorno. Luiz Felipe è ai box ormai da giorni, e anche per la partita odierna contro la Sampdoria non figura nell'elenco dei convocati. Lo staff vuole tentarlo di recuperare per l'esordio in Champions League contro il Borussia, ma è una corsa contro il tempo. Intanto, il brasiliano ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video che lo ritrae in campo mentre si allena in modo differenziato, aggiungendo: "Bella sensazione tornare a correre senza dolore. Non vedo l'ora di riprendere l'allenamento con la squadra". Puntuale il sostegno dei compagni di squadra, tra cui Lucas Leiva, che ha lasciato un commento: "Andiamo".

