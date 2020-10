Casillas: "Serie A? Lazio da podio! E il gioco di Inzaghi..."

RASSEGNA STAMPA - Dopo la sosta per le nazionali, il campionato riparte con la Lazio che andrà a far visita alla Sampdoria. Un match duro per i biancocelesti, che andranno a Marassi con numerose assenze. Nonostante questo, i capitolini rimangono i favoriti per un piazzamento d'onore in campionato. Ne è certo Iker Casillas. L'ex portiere del Real Madrid ha parlato a Sportweek commentando il campionato italiano e la prossima Champions League. Per i ragazzi di Inzaghi, lo spagnolo ha usato parole al miele: "L'Inter si è rinforzata e la Juve ha dimostrato di essere la più forte. Mi ha sorpreso l'Atalanta, che con Napoli e Lazio per me lotteranno per il podio. Alla fine per il titolo sarà un match tra Juve e Inter". Sul calcio italiano, stigmatizzato per essere tutto difesa e contropiede, l'estremo difensore la vede in modo diverso. Secondo l'iberico il calcio in Italia è cambiato molto, lasciando più spazio alla fantasia e coinvolgendo molto di più anche i portieri. Casillas su questo aggiunge: "A me ha sorpreso per esempio l'Atalanta, col suo modo di giocare verticale, molto rapido, pressing alto...Ma anche la Lazio ha superato questo stigma, il marchio difensivista che vi bollava".

