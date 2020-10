Roma, Verdone: "Ci sono due giocatori che toglierei alla Lazio..."

Oltre ad essere da quasi mezzo secolo uno degli attori italiani icona del cinema del bel paese Carlo Verdone è un noto tifoso della Roma. L'attore non ha mai nascosto la sua simpatia per i colori giallorossi ma, nell'intervista rilasciata a soccermagazine.it, ha rivelato quali giocatori toglierebbe volentieri alla Lazio: "Milinkovic-Savic è sicuramente un giocatore che quando è in forma è veramente notevolissimo. Ha dei colpi fantastici, ha delle giornate meravigliose, poi magari ha delle giornate in cui è meno lucido. Però, complessivamente, è un signor giocatore, non gli si può dir niente. Anche lo stesso Parolo è un giocatore che mi piace. È sveglio, attento, bravo in difesa, bravo anche ad andare all’attacco, insomma. Sono due che non sono niente male, ecco".

