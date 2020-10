Sampdoria, i convocati di Ranieri: prima per Keita e Adrien Silva

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista del match tra i doriani e la Lazio in programma domani alle 18:00 allo stadio Ferraris. Questo l'elenco completo con al prima convocazione anche per i nuovi acquisti Keita e Adrien Silva.

Portieri: Audero, Ravaglia, Letica.

Difensori: Augello, Colley, Regini, Tonelli, Yoshida, Bereszynski, Ferrari.

Centrocampisti: Adrien Silva, Ekdal, Verre, Jankto, Askildsen, Thorsby, Leris, Damsgaard, Candreva.

Attaccanti: Keita Balde, Ramirez, La Gumina, Quagliarella.

Sampdoria - Lazio, Correa assicura: "Siamo pronti" - FOTO

Sampdoria, 3 positivi al Coronavirus: il comunicato del club

TORNA ALLA HOMEPAGE