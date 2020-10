Sampdoria - Lazio, le statistiche: 27 gol biancocelesti nelle ultime 8 sfide. E Caicedo...

Il cammino della Lazio in Serie A riparte da Marassi, dove ad attenderla domani ci sarà la Sampdoria di Ranieri. Bilancio positivo per i biancocelesti contro i blucerchiati, soprattutto nelle ultime uscite. Ecco tutte le statistiche.

- Sono 116 i precedenti tra Lazio e Sampdoria, di cui 53 vittorie e 27 sconfitte per i biancocelesti oltre a 36 pareggi. Di questi 57 sono stati i match giocati a Marassi con 19 vittorie per la Lazio, 18 per la Samp e 20 pareggi.

- La Lazio viene da 4 vittorie consecutive a Marassi contro la Sampdoria, mentre sono 6 i successi se si considerano le ultime 8 trasferte.

- I capitolini non perdono contro la Sampdoria dal 24 aprile 2016. Da allora 7 vittorie ed un pareggio.

- Il numero di vittorie della Lazio contro la Sampdoria, prendendo in considerazione tutti i precedenti, è del 45,7%.

- Favorevole ai biancocelesti il conteggio dei gol: sono 178 quelli segnati a fronte dei 126 subìti. La differenza reti è di +52, il miglior bilancio della Lazio rispetto ai confronti con tutte le altre squadre.

- Nelle ultime 8 sfide, la Lazio è andata in gol 27 volte contro i blucerchiati. La vittoria più larga è quella del 7 maggio 2017 in cui gli uomini di Inzaghi si imposero con un 7-3 all'Olimpico.

- Nel match sopracitato Wesley Hoedt ha segnato il suo secondo ed ultimo gol con la maglia della Lazio in Serie A. Domani l'olandese potrebbe esordire nuovamente con i capitolini dopo il suo ritorno.

- Il bomber del confronto è Ciro Immobile, autore di 13 reti complessive contro la Samp con la maglia di Pescara (1), Genoa (1), Torino (1) e Lazio (10). Domani sarà il grande assente della partita per squalifica.

- Caicedo ha segnato 4 gol contro la Sampdoria, 3 dei quali in terra friulana. Il 28 aprile 2019 fu autore di una doppietta grazie alla quale la Lazio sconfisse la Sampdoria 2-1 a Marassi.

- Quello dello scorso anno è stato il primo confronto tra Simone Inzaghi e Claudio Ranieri. Il mister biancoceleste si è imposto con un netto 5-1 all'Olimpico.

- Il match sopracitato rappresenta l'unica sconfitta registrata da Ranieri contro la Lazio dagli anni Duemila in poi. Per il resto 6 vittorie e 2 pareggi sulle panchine di Parma, Juventus, Roma e Inter.

- Il bilancio totale tra Ranieri e la Lazio è di 8 vittorie per il tecnico, 6 pareggi e 5 vittorie dei biancocelesti.

- Simone Inzaghi ha incontrato 9 volte la Sampdoria e conta 7 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta. 28 i gol totali fatti dalla sua squadra, 11 quelli subiti.

- Antonio Candreva ha incorciato la Lazio 16 volte di cui 10 da ex con la maglia dell'Inter. Di queste ultime sono state 5 le vittorie, 4 le sconfitte e uno il pareggio. 0 gol segnati contro i biancocelesti.

- Keita Balde ha incontrato 2 volte la Lazio da ex, entrambe con la maglia dell'Inter. 1 vittoria e 1 sconfitta il bilancio.