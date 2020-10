Lazio, la carica di Acerbi: "Pioggia o sole non importa se hai il fuoco dentro" - FT

Ventiquattro ore separano Lazio e Sampdoria dal ritorno in campo nel match in programma domani alle 18:00 allo stadio Ferraris. Dopo due settimane di stop riparte la Serie A e la squadra di mister Inzaghi viene dal convincente 1-1 maturato in casa contro l'Inter. Il morale è alto e come sempre a dare una carica in più ci pensa il leone Acerbi che scrive così su Instagram: "Pioggia o sole non importa, se hai il fuoco dentro. -1 a Sampdoria - Lazio".

Sampdoria - Lazio, Correa assicura: "Siamo pronti" - FOTO

Sampdoria, 3 positivi al Coronavirus: il comunicato del club

TORNA ALLA HOMEPAGE