Lazio, Rambaudi: "Contro la Samp punterei su Muriqi - Correa, vi spiego perché"

Ancora qualche ora e poi l'arbitro Orsato darà il via alla sfida di campionato tra Sampdoria e Lazio. Per la prima gara dopo lo stop della Serie A per la pausa Nazionali, Simone Inzaghi non potrà contare su Ciro Immobile, squalificato dopo il cartellino rosso rimediato contro l'Inter. Caicedo e Correa dovrebbero comporre la doppia offensiva, con Muriqi pronto a subentrare a gara in corso, ma non si esclude un cambio dell'ultimo minuto. In tutti i casi il tecnico, con l'assenza del bomber d'Europa, consegnerà le chiavi del proprio attacco a tre ottimi calciatori. Lo conferma Roberto Rambaudi, che però sottolinea qualche mancanza del club biancoceleste: "L'attacco è completo, ma la Lazio non ha una rosa di qualità. Ci sono i soliti 13-14 titolari, alcuni punti interrogativi, come Muriqi, e per il resto giocatori non adatti per raggiungere grandi obiettivi".

MURIQI E CAICEDO - Andando più nel dettaglio, l'ex Lazio ha parlato dei singoli calciatori: "Caicedo è affidabile, ma ha meno qualità di Correa e meno fisicità di Muriqi. Lo terrei per inserirlo, eventualmente, a gara in corso. Punterei su Muriqi per sfruttare il suo entusiasmo e per testarlo contro una squadra di meno livello". Secondo il suo punto di vista, la coppia anti-Samp dovrebbe essere formata dall'ex Fenerbahce e da Correa. Su quest'ultimo qualche dubbio, visti gli impegni in Nazionale. Tuttavia, spiega Rambaudi, l'argentino è talentuoso, permette di creare superiorità e velocizzare il gioco. Un unico punto dolente: "Deve migliorare sotto porta", riporta la rassegna stampa di Radiosei.

