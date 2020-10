Lazio, 28 candeline per Adam Marusic: gli auguri del club via social - FT

Giornata importante in casa Lazio. Sia per la sfida contro la Sampdoria, in programma questo pomeriggio alle 18, sia perché si festeggia il compleanno di Adam Marusic. Classe '92, il montenegrino spegne oggi ventotto candeline. Da luglio 2017 è nella Capitale e quella appena iniziata è la sua quarta stagione in biancoceleste. Nonostante i tanti giorni di stop e allenamento differenziato a causa di un problema fisico, l'ex Oostende è stato convocato a mister Simone Inzaghi per la partita contro i cluberchiati. Sarà a Marassi insieme ai compagni, sperando di festeggiare il proprio compleanno nel migliore dei modi. Intanto, allo scoccare della mezzanotte, è arrivato sui profili social del club il post con i consueti auguri:

