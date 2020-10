Sampdoria - Lazio, probabili formazioni: stringe i denti Caicedo, Parolo e Anderson sugli esterni

La Lazio si prepara alla trasferta in casa della Sampdoria con vista sulla Champions League: solo tre giorni dopo, infatti, arriva il Borussia Dortmund ospite all'Olimpico. Poche scelte in difesa per Inzaghi: con Radu e Bastos fuori dalla lista per infortunio e Luiz Felipe che ancora non recupera appieno un segnale positivo arriva da Vavro, che con la sua Slovacchia ha giocato 112 minuti da titolare contro l'Irlanda e scalpita per una maglia da titolare. Parolo è stato provato per tutta la settimana al centro del reparto arretrato e parte favorito sullo slovacco, ma oggi Inzaghi lo ha schierato come esterno a destra del centrocampo a 5. In tal caso potrebbe essere Hoedt a prendere il suo posto dietro, con Acerbi che tornerebbe al centro e l'olandese sul centro-sinistra. Sulle fasce assente Marusic per una distorsione e Lazzari dopo l'infortunio con la Nazionale, maglia da titolare per Djavan Anderson con Fares che potrebbe essere risparmiato in vista della Champions. Il resto del centrocampo sarà quello classico biancoceleste. Davanti Caicedo, che sembrava non farcela per domani, stringerà i denti e farà probabilmente coppia con Correa, con Muriqi pronto a subentrare dalla panchina. Out Andreas Pereira per qualche linea di febbre ed Escalante per un fastidio muscolare.

Probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Thorsby; Ramirez, Quagliarella

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Djavan Anderson; Correa, Caicedo. A disp.: Reina, Alia, Armini, Vavro, Novella, Czyz, Marusic, Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Moro, Muriqi. All.: Simone Inzaghi

Indisponibili: Proto, Radu, Luiz Felipe, Lazzari, Bastos, Lulic, Lazzari.

Squalificati: Immobile

Diffidati: -